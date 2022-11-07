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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستويات قياسية لأسعار الوقود.. إضراب لأجل غير مسمى في إسبانيا

إسبانيا
إسبانيا

أفادت وكالة أنباء “RTVE”، اليوم الإثنين، بأن الموظفين في قطاع النقل الإسباني سيضربون إلى أجل غير مسمى اعتبارًا من 14 نوفمبر.

وينظم هذا الإجراء المنبر الوطني لحماية قطاع النقل، الذي لا يرضى أعضاؤه عن ارتفاع أسعار الوقود. 

وأكد الموظفون في قطاع النقل الإسباني، أنه في الأشهر الأخيرة، لم تتخذ وزارة النقل الإسبانية إجراءات للامتثال للقانون، الذي يضمن أن شركات النقل لن تعمل بخسارة.

وتم الاتفاق على هذا القانون مع الحكومة في مارس من هذا العام، بعد أن أضربت شركات الشحن في البلاد لمدة 20 يومًا. 

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وأدى هذا الاحتجاج إلى اضطرابات في سلسلة التوريد بجميع أنحاء إسبانيا.

ووصلت أسعار البنزين والديزل إلى مستويات قياسية في يونيو من هذا العام، حيث بلغ متوسطها أكثر من 2 يورو للتر الواحد في معظم محطات البنزين الإسبانية. 

وعلى الرغم من انخفاض هذا الرقم بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن ارتفاع الأسعار يستمر في التأثير بشكل كبير على الوضع المالي لمواطني إسبانيا.

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