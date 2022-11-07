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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يستعد للإعلان رسميا عن ترشحه لرئاسة أمريكا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "يناقش بنشاط" إمكانية الإعلان رسميًا عن مشاركته في انتخابات 2024 في تجمع حاشد لمؤيديه يوم الاثنين.

ووفقًا لشبكة “سي إن إن”، يريد ترامب أن يثني على نفسه مسبقًا بفوز الحزب الجمهوري المتوقع بعد نتائج انتخابات الكونجرس المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء. 

وذكرت “سي إن إن” أن "ترامب يناقش بنشاط إمكانية الإعلان عن ترشحه للرئاسة في عام 2024 خلال تجمعه في ولاية أوهايو".

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وكان من المتوقع في السابق أن يصدر ترامب إعلانًا رسميًا بعد انتخابات التجديد النصفي، ولكن قبل نهاية نوفمبر.

وينتخب الأمريكيون، غدا الثلاثاء، مجلس النواب بأكمله وثلث أعضاء الكونجرس. 

وتوقعت استطلاعات الرأي نجاح الحزب الجمهوري، الذين كانوا أقلية في كلا المجلسين خلال العامين الماضيين.

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