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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام ألماني يكشف عن أسوأ أيام بايدن في رئاسة أمريكا

جو بايدن
جو بايدن

قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، إن يوم انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي قد يصبح أحلك أيام رئاسة جو بايدن

وأوضحت الصحيفة أن الزعيم الأمريكي قد يخسر الأغلبية في المجلسين ويحصل أنصار دونالد ترامب في مناصب رئيسية في المجلس التشريعي بسبب خيبة الأمل العامة من سياسات البيت الأبيض. 

وقالت: "يشعر كل أمريكي تقريبًا بثقب في محفظته بسبب محطة الوقود والإيجار ومحلات البقالة. كل من صوّت لبايدن مدين لي بالمال مقابل الغاز”.

وأشارت الصحيفة إلي أن مصدر العديد من المشاكل يكمن في هيكل الدولة لـ أمريكا.

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وأوضحت “دي فيلت”، أنه غالبًا ما يصوت الأمريكيون لحزب، ليس عن قناعة، ولكن في محاولة لتجنب الهلاك الوشيك للبلاد من خلال منح حزب المعارضة المزيد من السلطة. والأكثر إثارة للقلق هو أن الولايات المتحدة هي بحكم الواقع دولة حزب واحد. الغالبية محددة لدرجة أن كلا الحزبين يدفعان الحملة إلى الخلفية.

وقالت الصحيفة إن الناخبين الأمريكيين سئموا مزاعم بايدن بأنه "يقاتل من أجل روح الأمة" ويسعى إلى "توحيد أمريكا". لم أكن أبدًا أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل أمريكا مما أنا عليه اليوم، يكرر مرارًا وتكرارًا بطريقة مماثلة. هذه ذكرى تقليدية لعظمة أمريكا. كلمات بايدن تبدو فارغة ".

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