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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في مواجهة انتخابات صعبة.. بايدن ينظم التجمع النهائي على أرض ودية

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي التي يمكن أن تحد بشدة من سلطته في واشنطن، يعقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، مسيرة حاشدة على أرض ودية في حدث يؤكد الاحتمالات الصعبة لحزبه الديمقراطي.

وبدلا من تقديم عرض أخير للناخبين في ولاية متأرجحة شديدة التنازع، سيقيم بايدن مسيرة في ولاية ماريلاند الديمقراطية، حيث جعلته شعبيته المتدنية غير مرحب به في معظم أنحاء البلاد.

وبسبب إحباط الناخبين من ارتفاع الأسعار، يخشى الديمقراطيون من أن الانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء قد تجعلهم يفقدون السيطرة على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما.

ويتوقع المحللون فوز الجمهوريين بالسيطرة على مجلس النواب وربما على مجلس الشيوخ أيضا. وسيؤدي ذلك إلى نهاية جدول الأعمال التشريعي لبايدن ويفتح الباب لمدة عامين من المحتمل أن تكون ضارة بالتحقيقات التي يقودها الجمهوريون.

ويمكن لمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون أيضًا منع ترشيحاته للمناصب القضائية أو الإدارية.

وحذر بايدن من أن فوز الجمهوريين قد يضعف أسس الديمقراطية نفسها. وقال في اجتماع حاشد في يونكرز بنيويورك يوم الأحد: "الديمقراطية مطروحة حرفيا على بطاقة الاقتراع".

وردد العديد من المرشحين الجمهوريين مزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب التي لا أساس لها  بشأن التزوير في انتخابات 2020.

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وكان لترامب دور مهم في الانتخابات النصفية، حيث شكل المجال الجمهوري من خلال التأييد والتلميح إلى سباق رئاسي آخر في التجمعات الانتخابية. ومن المقرر أن يتحدث في أوهايو اليوم الاثنين.

ومن خلال السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ساعد الديمقراطيون بايدن على الوفاء بوعود الحملة الانتخابية لتعزيز الطاقة النظيفة، ومحاربة جائحة كوفيد-19 وتمويل إعادة بناء الطرق والجسور المتداعية.

لكن ارتفاع التضخم والمخاوف من ارتفاع الجريمة دفع العديد من الناخبين إلى إفساد قيادته حيث يوافق  40٪ فقط من الأمريكيين على أدائه الوظيفي، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

وعلى الرغم من تحذيرات بايدن بشأن الديمقراطية، فقد أكد العديد من زملائه الديمقراطيين على المزيد من الأمور العملية، مثل عملهم لخفض أسعار الأدوية والدفاع عن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي.

في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات، اقتصرت رحلات بايدن على معاقل الديمقراطيين. واليوم الإثنين، سيتحدث في تجمع حاشد في ولاية ماريلاند مع مرشح حاكم الولاية ويس مور، الذي من المتوقع أن يفوز بسهولة بسباقه. وإذا تم انتخابه، فسيكون مور ثالث حاكم أسود في تاريخ الولايات المتحدة.

وأدلى أكثر من 40 مليون أمريكي بأصواتهم بالفعل، إما شخصيا أو عبر البريد، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية، الذي يتتبع التصويت المبكر.

ونظرًا لأن بعض الولايات تسمح بإرسال بطاقات الاقتراع بالبريد في يوم الانتخابات، يقول الخبراء إن الأمر قد يستغرق أياما أو أسابيع قبل أن تتضح نتيجة بعض السباقات المتقاربة والسيطرة على الكونجرس.

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