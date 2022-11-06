اتهام بايدن بالكذب ونشر أسعار غير حقيقية للبنزين في أمريكا.. تفاصيل

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن سعر البنزين في محطات الوقود في البلاد يبلغ حاليا 3.19 دولار للجالون “حوالي 3.8 لتر”، وهو ما يقل بنحو 20٪ عن بيانات جمعية السيارات الأمريكية، التي تنشر أسعار البنزين اليومية.

وكتب بايدن على “تويتر”: "في الوقت الحالي، السعر الأكثر شيوعًا لمحطات الوقود في البلاد هو 3.19 دولار للجالون، هذا تقدم".

وأظهرت بيانات من جمعية السيارات الأمريكية، التي تجمع الأسعار على الصعيد الوطني، متوسط أسعار محطات الوقود عند 3.8 دولار للجالون، اليوم الأحد، بزيادة 19٪ عن رقم الرئيس بايدن.

علاوة على ذلك، من بين جميع الولايات الأمريكية، كان سعر البنزين في منطقتين فقط، وفقًا للجمعية، أقل من 3.2 دولار، وهم ولايتي تكساس وجورجيا .

وعشية انتخابات الكونجرس، يحاول بايدن كبح جماح التضخم وأحد مكوناته الرئيسية، ارتفاع أسعار البنزين.

ويتهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن شركات النفط بتضخيم أسعار الوقود بشكل غير معقول في البلاد، ويهدد بفرض ضريبة إضافية على الأرباح الزائدة إذا لم تخفض الأعمال الأسعار في محطات الوقود الأمريكية.