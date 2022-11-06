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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يوجه اتهامات خطيرة لـ أمريكا.. ويحذر من رد فعل انتقامي

أمريكا وأوروبا
أمريكا وأوروبا

قال الاتحاد الأوروبي إن التشريع الأمريكي في مجال التكنولوجيا الخضراء ينتهك اتفاقيات التجارة العالمية، ويخاطر بسباق عالمي نحو القاع بشأن حوافز الطاقة النظيفة، وقد يؤدي إلى حرب تجارية.

وحسب صحيفة “فايننشال تايمز”، فإن الاتحاد الأوروبي يرى أن حزمة الإعانات والائتمانات الضريبية البالغة 369 مليار دولار للمنتجين والمستهلكين الأمريكيين، تتعارض مع معاهدات منظمة التجارة العالمية التي تقول إن دولا مثل أمريكا لا يمكنها التمييز ضد الواردات.

جاء ذلك في أول رد رسمي للاتحاد الأوروبي على قانون الحد من التضخم، وفق وثائق رسمية اطلعت عليها "فايننشال تايمز" البريطانية.

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ويعتقد المسؤولون في بروكسل أن الحزمة الأمريكية، قد تؤدي إلى انتقام من الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين للولايات المتحدة.

أرسلت تعليقات المفوضية الأوروبية إلى وزارة الخزانة الأمريكية بأن خمسة إجراءات تقدم ائتمانات وإعانات ضريبية تحتوي على أحكام ذات محتوى محلي تمييزي بوضوح، في انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية.

أمريكا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة التجارة العالمية الطاقة النظيفة منظمة التجارة العالمية

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