روسيا: الاتحاد الأوروبي يضحي بمصالح مواطنيه من أجل أمريكا

قال عضو مجلس الدوما الروسي، دميتري بيليك، إنه لا ينبغي وضع مصالح أوروبا الاستراتيجية لخدمة أمريكا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى أخذ زمام المبادرة لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا.

وحسب قناة “روسيا اليوم” ، علق بيليك، على تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، قائلا: "الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يتحول إلى مستعمرة لـ أمريكا الساعية وراء مصالحها الجيوسياسية والهيمنة".

وأضاف أن السياسيين الأوروبيين الذين يتبعون المسار المعادي لروسيا بإملاء من واشنطن، يخلقون المشاكل لبلدانهم.

وأشار إلى أن أزمة الطاقة ومشاكل الاقتصاد وارتفاع الأسعار والتضخم، توضح أن الدول الأوروبية تضحي بمصالح مواطنيها من أجل واشنطن، من ها بأن الاتحاد الأوروبي يقيّد دوله من أيديها وأرجلها.

وقال: "إذا كان لدى الاتحاد الأوروبي الشجاعة والحس السليم لمتابعة سياسته المستقلة، فلن يتحول إلى أداة لإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا، ويجب عليهم أن يأخذوا زمام المبادرة لحلها".