تعليمات خاصة من فيريرا لمصطفى شلبي بمران الزمالك

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح مصطفى شلبي جناح الفريق الهجومي تعليمات خاصة خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.



وطالب المدير الفني مصطفى شلبي بالتحرك الصحيح نحو مرمى المنافس، والركض السريع بالكرة دون أن يفقدها.



وقام حسني خطاب مترجم الفريق بتوضيح التعليمات كاملة لمصطفى شلبي ليبدأها اللاعب بشكل منفرد، قبل تطبيق تعليمات المدير الفني خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.