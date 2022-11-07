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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كبير مفاوضي الرئاسة: هذه أهم ملفات مؤتمر المناخ COP 27..فيديو

السفير محمد نصر
السفير محمد نصر

قال السفير محمد نصر، كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إنه يتم التفاوض على عدد كبير جدا من موضوعات التى لها علاقة بـ  تغير المناخ، مثل التمويل وتقارير الدول وحجم الانبعاثات وغيرها من الجوانب الفنية والسياسية.

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وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن هناك 180 بندا فى أجندة جدول أعمال مؤتمر قمة المناخ، إضافة إلى الشق الرئاسي الذي بدأ اليوم ويستمر غدا والذي قام بافتتاحه الرئيس السيسي ويتناول 6 موضوعات أساسية لها علاقة بالتغيرات المناخية مثل الانتقال العادل فى نمط التنمية والامن المائي والغذائي والتمويل وغيرها.

وتابع أن التعهدات التي كانت تأخذ فى القمم السابقة الخاصة بالمناخ لم تنفذ بشكل كامل ولكن تم تنفيذ بعضها، مشيرا الى أن قمة المناخ COP 27 سوف يعمل على تنفيذ كافة التعهدات التي سوف تتخذ خلال هذه القمة.

التغيرات المناخية الأمن المائي والغذائي حضرة المواطن تغير المناخ مؤتمر المناخ السفير محمد نصر الرئاسة المصرية

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