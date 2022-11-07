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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نهاد أبو القمصان: الشخص السام في العمل دائما متنمر

نهاد أبو القمصان،
نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأه

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن الشخص السام في العمل دائما متنمر ولا يعجبه شيء ويتخيل أنه هام ولابد من التركيز في الموضوعات وليس الاشخاص وهذه أفضل طريقة للتعامل مع هذه الشخصيات، قائلة: "الشخصية السلبية طول الوقت تسخر من الأوضاع".

وأضافت نهاد أبو القمصان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه على المستوى المؤسسي لا يوجد ما يسمى الشخص أو الموظف السام ولكن توجد مؤسسة مهترئة، مؤكدة أن هذه النوعية من المؤسسات تخسر وتنهار لأنه لا توجد فيها قواعد واضحة.

 

 يشعر بأهميته

وتابعت نهاد أبو القمصان: "الموظف السلبي يستمتع بأنه يشعر بأهميته عن الآخرين ويتكلموا عليه ولا يفرق معه الكلام بالسلب ولا الإيجاب"، موضحة أن هذه النوعية لو وصلت لموقع إدارة تصبح مشكلة والشخص الناجح ينجح بفريق عمل جيد حوله.

خيري رمضان حقوق المرأة مصر حديث القاهرة القاهرة والناس

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