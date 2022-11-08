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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يفتتح مشواره.. منتخب مصر للناشئين يواجه ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

يلتقى منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة، نظيره، منتخب ليبيا، في تمام الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الثلاثاء، في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة غلى كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يفتتح منتخب مصر للناشئين ، مشواره في التصفيات، بمواجهة ليبيا، اليوم، ثم تونس 11 نوفمبر، على أن يختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.

ويدير الحكم الجزائري لحلو بن براهم مباراة منتخب مصر للناشئين وليبيا فى تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة.  

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سلبية مسحة منتخب مصر للناشئين 

جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضعت لها بعثة منتخب مصر للناشئين المتواجدة حاليا فى الجزائر، سلبية ، قبل مواجهة ليبيا المقرر لها اليوم الثلاثاء في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. 

ويرأس بعثة منتخب مصر للناشئين الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام،  عصام عبده مدربا، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيبا، عباس حسنين مدلكا، أحمد زيدان معدا بدنيا، شريف نعيم مدير المهمات.

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اكتمال صفوف منتخب مصر للناشئين في تصفيات شمال إفريقيا

اكتملت صفوف منتخب مصر للناشئين ، بانضمام تيبو غبريال المحترف في صفوف هوفنهايم الألماني، لمعسكر المنتخب مصر بالجزائر استعدادا لتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.  

ووصل تيبو غبريال مساء الاحد الماضي وانضم للتدريبات مباشرة بعد الوصول للجزائر استعدادا لمواجهة ليبيا المقرر لها اليوم الثلاثاء  في الجولة الأولى من التصفيات.

على صعيد متصل، حرص الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة، على إلقاء محاضرة تحفيزية للاعبي منتخب الناشئين، ووجه الكومي العديد من النصائح للاعبي المنتخب قبل التدريب.

واستكمل مران منتخب مصر للناشئين بتقسيمة بين اللاعبين لشرح مواقف مختلفة خلال المباريات.

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وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين 25 لاعباً وهم: 

في حراسة المرمى : عبد المنعم تامر وعمر كامل وزياد هيثم. 

خط الدفاع: علي نوفل ومحمد عبدالمنعم وعمرو محمد وأمير علاء وأحمد عابدين ومحمد نبيه وعبدالرحمن علي وتيبو غبريال.

خط الوسط: يوسف اسلام ومحمد السيد ومصطفي عكاشة ومروان عبدالفتاح وابراهيم عادل وعلي ايهاب ومحمد عبدالناصر وعمر خضر وحسام حسن وعمر سيد معوض.

خط الهجوم: أيمن أمير وحسام عادل ومحمد هيثم ومحسن أشرف.

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