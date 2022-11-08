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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف كواليس إصابة كهربا بـ كورونا واستبعاده من تدريب الأهلي| فيديو

كهربا
كهربا

أكد الإعلامي  أحمد شوبير، أن محمود عبد المنعم كهربا، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أصيب بفيروس كورونا.

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وقال أحمد شوبير، في تصريحات ببرنامج ملعب أون تايم المذاع عبر فضائية أون تايم سوبرتس :كهربا، تعرض للإصابة بفيروس كورونا، حيث أجرى اللاعب 3 مسحات طبية، وجاءت نتيجتها إيجابية.

وأضاف شوبير : كورونا، حاليًا أصبحت خفيفة وتم تصنيفها على أنها إنفلونزا، مضيفًا:  كهربا سيجري مسحة طبية خلال 48 ساعة؛ لحسم أمر عودته للتدريبات.

وأكمل شوبير: البررزايلي برونو سافيو، لاعب  الأهلي أجرى 3 مساحات طبية، وجاءت نتيجتها سلبية.

احمد شوبير محمود عبدالمنعم كهربا النادي الأهلي فيروس كورونا برونو سافيو

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