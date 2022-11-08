شوبير يكشف كواليس إصابة كهربا بـ كورونا واستبعاده من تدريب الأهلي| فيديو

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمود عبد المنعم كهربا، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أصيب بفيروس كورونا.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات ببرنامج ملعب أون تايم المذاع عبر فضائية أون تايم سوبرتس :كهربا، تعرض للإصابة بفيروس كورونا، حيث أجرى اللاعب 3 مسحات طبية، وجاءت نتيجتها إيجابية.

وأضاف شوبير : كورونا، حاليًا أصبحت خفيفة وتم تصنيفها على أنها إنفلونزا، مضيفًا: كهربا سيجري مسحة طبية خلال 48 ساعة؛ لحسم أمر عودته للتدريبات.

وأكمل شوبير: البررزايلي برونو سافيو، لاعب الأهلي أجرى 3 مساحات طبية، وجاءت نتيجتها سلبية.