محمد هاني يشارك جمهوره بـ صورة من تدريبات الأهلي| شاهد

شارك محمد هانى لاعب النادي الأهلي، متابعيه، بعدة صور، عبر خاصية ستوري حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد هاني في الصورة، من تدريبات النادي الأهلي، على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده المدير الفني كولر.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريباته صباح أمس الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده المدير الفني مارسيل كولر.

وقاد المدير الفني مارسيل كولر ؛ اللاعبين في فقرات تدريبية ركز خلالها على المهارات الفردية للاعبين والتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.