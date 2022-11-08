أحمد أيوب يكشف سر نجاح مارسيل كولر مع النادي الأهلي

أثنى أحمد أيوب، المدرب العام السابق لمنتخب مصر والمدير الفني الحالي لحرس الحدود، على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي مشددا على أن واقعية المدرب سر نجاحه مع الأهلي.

قال أيوب في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا»، المذاع على قناة «المحور»: «الأهلي بقيادة كولر قدم مباراة مميزة أمام الزمالك ولكن هذا الطبيعي بالنسبة للأهلي فكرة المنافسة على كل بطولة والأداء دائما يكون مميزا، لكني أرى ثبات وواقعية هجوميا ودفاعيا بالنسبة للأهلي مع كولر وهذه ميزة مع المدرب السويسري».

وأضاف: «كولر أغلق على الأهلي إعلاميا في بدايته، وعلى المستوى الفني الفريق تقدم، ولكني لا يمكنني تقييم المدرب بشكل كامل في الوقت الحالي».

واختتم أيوب حديثه قائلا:«اللاعبون مع أي مدرب في البداية يكون المناخ جيد واللاعبون يريدون ود المدرب في البدايات وهذا طبيعي».