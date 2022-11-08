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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

صدى البلد

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن نظام التقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة من خلال 3 أدوات للتقييم يأتي من بينها الامتحانات، حيث يتم تخصيص 60 درجة للامتحانات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، وذلك وفقاً للقرار الوزاري بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022/2023.


وفي سياق متصل، تنقسم الامتحانات المقررة على الصفين الرابع والخامس الابتدائي إلى ثلاثة امتحانات في الفصل الدراسي الواحد، بحيث يستهدف الامتحان الأول أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول.

ويستهدف الامتحان الثاني أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، وبالنسبة للامتحان النهائي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.


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