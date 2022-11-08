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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين من الإسماعيلية بحوزتهما مخدرات في أكمنة مدينة بدر

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال المباحث كمية من الحشيش بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة ، تمكنت من ضبط شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة بالإسماعيلية  حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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