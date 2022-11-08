مالك.. أفشة يرزق بمولوده الأول.. شاهد

شارك لاعب النادي الأهلي مجدي أفشة، صورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأعلن أفشة خبر جميل لجمهوره بميلاد ابنه مالك، وعلق على الصور: الحمد لله، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا.

وضرب فيروس كورونا، صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد ظهور 3 حالات إيجابية نتيجة المسحة التي أجراها بعض لاعبي الفريق.

وأظهرت نتيجة المسحة الطبية، إصابة الثلاثي سامي قمصان المدرب العام، ومحمود عبد المنعم "كهربا" وعلي لطفي حارس مرمى الفريق، بفيروس كورونا، حيث جاءت النتيجة إيجابية لكل منهم.

في المقابل، جاءت نتيجة المسحة الخاصة باللاعب ابرازيلي برونو سافيو سلبية حيث كان يعاني من نزلة برد وتعافى منها.