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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انضمامه لمعسكر المنتخب .. أفشة يقترب من معادلة رقم عبدالله السعيد

قفشة
قفشة

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمته الأولى لخوض معسكر خلال الفترة من  7 نوفمبر إلى 11 من نفس الشهر الجاري استعدادا لودية أمام منتخب بلجيكا. 

وشهدت القائمة تواجد محمد مجدي أفشة لاعب خط وسط النادي الأهلي ضمن قائمة المنتخب الاولي استعدادا لمواجهة بلجيكا وغاب عنها عبدالله السعيد لاعب بيراميدز . 

وضمت قائمة منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا لاعبين يتواجدون لاول مرة مع المنتخب الوطني بجانب العائدين من الاصابة في حين استبعد كل اللاعبين المرتبطين مع انديتهم بمباريات خلال فترة المعسكر . 

سر استبعاد عبدالله السعيد من قائمة بيراميدز المتوجهة إلى النيجر

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وإثر ذلك استبعد فيتوريا انضمام لاعبين من نادي بيراميدز بسبب المواجهة المرتقبة امام ونيجيليك النيجري في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية وذلك يوم الاربعاء الموافق 9 نوفمبر الجاري . 

ويتواجد عبدالله السعيد رفقة فريقه بيراميدز خلال المواجهة امام ونيجيليك النيجيري في بطولة الكونفيدرالية بجانب اعتزاله اللعب دوليا .

ونعرض لكم ارقام أفشة وعبدالله السعيد : 

لعب عبدالله السعيد مع منتخب مصر 58 مباراة سجل خمس اهداف قبل اعلانه اعتزال اللعب دوليا مع منتخب مصر فيما نجح محمد مجدي قفشة لاعب النادي الاهلي في تسجيل 5 اهداف مع الفراعنه خلال 20 مباراة دولية . 

قائمة منتخب مصر : 

من الأهلي : محمد الشناوي - أكرم توفيق - محمود متولي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حمدي فتحي - محمد شريف - محمد مجدي قفشة

من الزمالك : محمد عواد - عمر جابر - عبد الله جمعة - إمام عاشور - عمرو عماد السيسي - أحمد سيد زيزو - حسام عبد المجيد

ومن المصري : محمود جاد - حسين السيد - مروان حمدي ، ومن الإسماعيلي : باهر المحمدي

أما من الاتحاد السكندري فضمت القائمة : مروان عطية - محمود علاء ، 

ومن سيراميكا كيلوباترا أحمد ياسر ريان ، ومن فاركو محمود حمادة ومن حرس الحدود مصطفي عبد الرءوف "زيكو".

موعد مباراة منتخب مصر امام بلجيكا 

تقام مباراة منتخب مصر ضد بلجيكا يوم الجمعه 18 نوفمبر وديا في تمام الساعه الخامسة مساء علي استاد جابر الاحمد بالكويت 

مصر قفشة الأهلى بلجيكا فيتوريا عبدالله السعيد

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