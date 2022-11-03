من بينهم الأهلي.. اتحاد الكرة يعلن مؤجلات دور الـ8 من كأس مصر

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2021-2022.

وأعلن اتحاد الكرة عن مواعيد 3 مباريات، وهم الزمالك أمام المصري، والأهلي أمام المقاولون العرب، وبيراميدز أمام البنك الأهلي.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك أمام المصري في الساعة الخامسة من مساء السبت 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب.

الاهلي يواجه المقاولون..

وتحدد الأحد السابع والعشرين من الشهر الجاري موعدًا لمباراة الأهلي مع المقاولون العرب، وذلك باستاد السلام في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وفي الوقت ذاته تنطلق مباراة البنك الأهلي أمام بيراميدز، وذلك على ملعب استاد السلام.

وكان فريق سموحة قد حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي على حساب منتخب السويس.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون منافسه سموحة في قبل النهائي.

فيما يصطدم الفائز من مواجهة الزمالك والمصري، بمنافسه المتأهل من موقعة بيراميدز والبنك الأهلي.