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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يعملون على تحويل موظفي الدولة إلى "باسيج" إيراني

وزير الإعلام اليمني
وزير الإعلام اليمني

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الارياني، إن ما سمي بـ"مدونة السلوك الوظيفي" التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لـ إيران، وتعتزم تطبيقها بمناطق سيطرتها، هي عملية عقاب جماعي لمئات الآلاف من موظفي الدولة ممن نهبت مرتباتهم منذ ثمانية أعوام، وتريد تحويلهم لمجرد "قطيع" في مسيرتها الظلامية التي تُدار بالريموت كنترول من طهران.

وأضاف الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن هذه المدونة التي كُتبت في كهوف صعدة، تهدف إلى أدلجة الوظيفة العامة، ومقايضة موظفي الدولة بين الالتحاق بمسيرة كاهن مران عبر حضور الدورات الثقافية، والالتزام بدعوات التعبئة والتحشيد والتجنيد الاجباري للقتال، والانخراط في الأنشطة والطقوس الطائفية المستورد من ايران، أو الفصل من الوظيفة.

وأشار الارياني، إلى أنه من السخرية أن تطالب مليشيا الحوثي الإرهابية الحكومة الشرعية بدفع مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها، في الوقت الذي تواصل فيه نهب الإيرادات العامة المُخصصة لتمويل صرف تلك الرواتب، فيما تتحرك على الأرض لتحويلهم إلى قوة "باسيج" لتثبيت الانقلاب وقمع وقهر الشعب اليمني على طريقة النظام الإيراني.

ودعا الارياني موظفي الدولة بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي لإعلان رفضهم لمضامين تلك المدونة التي تعد انقلابا على الدستور والقانون واللوائح والنظم الإدارية، ولغة العصر، ومصادرة للحقوق والحريات التي كفلتها كافة الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، واستخفاف واستهانة بآدميتهم وكرامتهم.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الممارسات الخطيرة التي تكشف الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي، ومساعيها لأدلجة وتطييف المجتمع والدولة وفق أفكارها الظلامية المتخلفة، واستنساخ الثورة الخمينية، وتهدد بنسف أي فرص لإحلال السلام.

وزير الإعلام اليمني معمر الارياني مليشيا الحوثي الإرهابية ايران مليشيا الحوثي باسيج الأمم المتحدة اليمن

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