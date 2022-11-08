التاريخ أحمر والتحدي أبيض..كم مرة اجتمع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال ؟

“بحلم بيك أنا بحلك بيك”.. هي كلمات قالها الإعلامي الزملكاوي خالد الغندور في معرض حديثه عن امكانية اجتماع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الرغم من كلمات خالد الغندور التي حملت نوع من التحدي الزملكاوي للأهلاوية، لكنها لم تستند على أصل تاريخي يدعم ذلك التحدي بسبب ميل التاريخ للأهلي في مثل هذه الحالات.

التصنيف يصدم الزمالك بالأهلي

ووضع تصنيف الفرق المتأهلة لدور الـ 16 الأهلي والزمالك في مواجهة محتملة، حيث جاء الأهلي في التصنيف الأول والزمالك في التصنيف الثاني.

وسيتم تقسيم الـ 16 فريقًا إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة فريقًا من التصنيف A إلى D لصعد منها 2 إلى ربع النهائي.

التصنيف الأول: الأهلي المصري – الوداد المغربي – الترجي التونسي – الرجاء المغربي.

التصنيف الثاني: صن داونز الجنوب أفريقي – الزمالك المصري – بيترو دي لواندا الأنجولي – حوريا الغيني.

التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني – شباب بلوزداد الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري – الهلال السوداني.

التصنيف الرابع: القطن الكاميروني – المريخ السوداني – فايبرز الأوغندي – فيتا كلوب الكونغولي.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" عن موعد إقامة قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، وقرر الكاف إقامة قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 16 نوفمبر الجاري بالقاهرة .

كم مرة اجتمع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ؟

اجتمع الزمالك مع الاهلي في دور المجموعات ٣ مرات من قبل، ولم يستطع الزمالك العبور منها إلى الدور الذي يليه وتذيل المجموعة في مرتين.

والمفارقة العجيبة أن الزمالك تاريخيًا لم يفز علي الإطلاق في ٩ مباريات واجه فيها الأهلي في دوري ابطال افريقيا، والأعجب أن الزمالك كلما التقى الأهلي في دوري ابطال افريقيا، في اي من مراحلها حصد الأهلي البطولة،

كما حدث سنوات ٢٠٠٨ و ٢٠١٢ و ٢٠١٣ في المجموعات و الاهلي حصل علي اللقب، و٢٠٠٥ في نصف النهائي و الاهلي حصل علي اللقب، و٢٠٢٠ في النهائي و الاهلي حصل علي اللقب.



احتماليات المواجهة

وقد تضع القرعة الزمالك مع الأهلي في نفس المجموعة بنسبة 25 % كتصنيف ثاني، وهو ما يعني مواجهتين بين الفريقين.

وفي الأدوار الإقصائية في حال لم يجتمع الفريقان في مجموعة واحدة وصعد أحدهما متصدرًا والآخر وصيفًا، ستكون احتمالية المواجهة بينهما بنسبة 50 % في مباراتين اقصائيتين.

واذا لم يلتقيا الفريقان في هذا الدور وصعدا للمربع الذهبي فستكون مواجهة حتمية في الدور قبل النهائي أو النهائي.