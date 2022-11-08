عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

التاريخ أحمر والتحدي أبيض..كم مرة اجتمع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال ؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

“بحلم بيك أنا بحلك بيك”.. هي كلمات قالها الإعلامي الزملكاوي خالد الغندور في معرض حديثه عن امكانية اجتماع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الرغم من كلمات خالد الغندور التي حملت نوع من التحدي الزملكاوي للأهلاوية، لكنها لم تستند على أصل تاريخي يدعم ذلك التحدي بسبب ميل التاريخ للأهلي في مثل هذه الحالات.

التصنيف يصدم الزمالك بالأهلي 

ووضع تصنيف الفرق المتأهلة لدور الـ 16 الأهلي والزمالك في مواجهة محتملة، حيث جاء الأهلي في التصنيف الأول والزمالك في التصنيف الثاني.

وسيتم تقسيم الـ 16 فريقًا إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة فريقًا من التصنيف A إلى D لصعد منها 2 إلى ربع النهائي.

التصنيف الأول: الأهلي المصري – الوداد المغربي – الترجي التونسي – الرجاء المغربي.

التصنيف الثاني: صن داونز الجنوب أفريقي – الزمالك المصري – بيترو دي لواندا الأنجولي – حوريا الغيني.

التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني – شباب بلوزداد الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري – الهلال السوداني.

التصنيف الرابع: القطن الكاميروني – المريخ السوداني – فايبرز الأوغندي –  فيتا كلوب الكونغولي.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" عن موعد إقامة قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، وقرر الكاف إقامة قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 16 نوفمبر الجاري بالقاهرة .

كم مرة اجتمع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ؟

اجتمع  الزمالك مع الاهلي في دور المجموعات ٣ مرات من قبل، ولم يستطع الزمالك العبور منها إلى الدور الذي يليه وتذيل المجموعة في مرتين. 

والمفارقة العجيبة أن الزمالك تاريخيًا لم يفز علي الإطلاق في ٩ مباريات واجه فيها الأهلي في دوري ابطال افريقيا، والأعجب أن الزمالك كلما التقى الأهلي في دوري ابطال افريقيا، في اي من مراحلها حصد الأهلي البطولة،
كما حدث سنوات ٢٠٠٨ و ٢٠١٢ و ٢٠١٣ في المجموعات و الاهلي حصل علي اللقب، و٢٠٠٥ في نصف النهائي و الاهلي حصل علي اللقب، و٢٠٢٠ في النهائي و الاهلي حصل علي اللقب.
 

احتماليات المواجهة 

وقد تضع القرعة الزمالك مع الأهلي في نفس المجموعة بنسبة 25 % كتصنيف ثاني، وهو ما يعني مواجهتين بين الفريقين.

وفي الأدوار الإقصائية في حال لم يجتمع الفريقان في مجموعة واحدة وصعد أحدهما متصدرًا والآخر وصيفًا، ستكون احتمالية المواجهة بينهما بنسبة 50 % في مباراتين اقصائيتين.

واذا لم يلتقيا الفريقان في هذا الدور وصعدا للمربع الذهبي فستكون مواجهة حتمية في الدور قبل النهائي أو النهائي.

الأهلي والزمالك موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا قرعة دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا قاسم ماتت.. قصة وفاة "عروسة الإسكندرية" تلهب السوشيال ميديا

فضيحة في مؤتمر سناء سيف| سيدة توجة الحضور بكيفية التظاهر والاحتجاج

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

عرض عربي ضخم لشراء نادي ليفربول.. تفاصيل

شوبير: خناقة قادمة شديدة جدا بين الأهلي والزمالك لهذا السبب

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

رد فعل فيتوريا على أداء زيكو في أول مران مع منتخب مصر

موضوعات متعلقة

قرأ الفاتحة.. الحقيقة والتفاصيل الكاملة حول اعتناق دروجبا الإسلام

السبب الحقيقي لرحيل خالد الغندور عن قناة الزمالك.. التفاصيل

ترشيحاتنا

ترامب: أمريكا فقدت مكانتها في العالم.. والثلاثاء القادم يحمل مفاجأة

البحرين تصدر قرارا بإنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية |تفاصيل

حقيقه اقتراب انضمام نجم المصري للزمالك بالميركاتو الشتوي ..تفاصيل

روسيا تلجأ لتكتيك أنياب التنين في أوكرانيا.. وتستعد لتكبد خسائر فادحة

14 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وهذا عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة إيمي سمير غانم.. ما علاقة شكل الأنف بعلامات الحمل؟

صور حقيقية أم مفبركة؟.. حقيقة عودة شيرين لحسام حبيب وانتقامها من شقيقها

حريق سانت إلمو.. طيار أمريكي يوثق ظاهرة مرعبة ببن السحب وقت الإعصار

مش بس الكرنب والقرنبيط .. 19 عادة تسبب الغازات وانتفاخ البطن

فيديو

مريت بظروف صعبة..حسن الرداد يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل فيلمه "تحت تهديد السلاح"

استخدم السلاح ضد أخته.. شيرين عبد الوهاب تقاضي شقيقها.. فيديوجراف

نهلة سلامة تكشف تفاصيل دورها فى "حضرة العمدة" مع روبى.. فيديو

تطورات جديدة في قضية شيماء جمال.. صديق زوجها يطعن في حكم إعدامه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ