بعد توجيهات الرئيس السيسي.. برلماني يطالب بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية 

قال السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بقوة في جميع الملفات، لافتا الي أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن الإسراع في التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائي بين البلدين يؤكد سعي الرئيس لتحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة.

فتحت آفاق إقامة مشروعات الربط الإقليمي الكهربائى

وأكد “جمعة” لـ"صدي البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسي تاتي ايضا على طريق جهود الدولة في تحقيق أمن الطاقة وتحويل مصر لمركز إقليمي في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وتصديرها، موضحا أن مصر لديها الإمكانيات التى تمكنها من تحقيق ذلك بما تمتلكه من بنية أساسية حديثة ضمنت استدامة تأمينَ الامدادات الكهربائية لكافة ربوع الدولة وفتحت آفاق اقامة مشروعات الربط الاقليمي الكهربائى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إنتاج ٩،٥ جيجا وات من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس فى مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين، سيعزز وضع مصر على خريطة أوروبا كإحدى الدول المصدرة للطاقة وخدمة القارة الأفريقية والمنطقة، خاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية والتحديات التى تواجه أوروبا نتيجة التداعيات العالمية وما فرضته الحرب الروسية الأوكرانية من أعباء.

وتطرق "جمعة"، إلى جهود القيادة السياسية التي نجحت في تحقيق طفرة هائلة على مستوى قطاع الكهرباء والتحول من عجز الطاقة إلى تأمين احتياجات البلاد من الكهرباء وتوفير فائض للتصدير بعد ما كان قد وصل العجز إلى 6 آلاف ميجا وات في عام 2014 ليصل إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020 ويصل إجمالي القدرات المُضافة حوالي 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، خلال ال ٨ سنوات الماضية وتشييد 3 محطات عملاقة، مشددا أن تلك الجهود ظهرت في تحقيق 116% معدل نمو في صادرات الطاقة الكهربائية وتقدم مصر 6 مراكز في مؤشر جاذبية الطاقة المتجددة بما يؤدي لتوفير العملة الصعبة وتوفير الغاز الطبيعي ودعم خطى مواجهة ظاهرة البطالة.



وطالب عضو مجلس الشيوخ، بالعمل على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية بتعظيم تنمية الطاقة النظيفة سواء على مستوى "الطاقة الشمسية ومزارع الرياح أو المياه وغيرها من الموارد"، للوصول إلى نسبة الـ42% المستهدفة للطاقات الجديدة من إجمالي الاستخدامات بحلول عام 2035، مؤكدا على أهمية توفير بيئة محفزة بتوسيع شراكة القطاع الخاص في تطوير وبناء وإدارة مصادر الطاقة المتجددة، تعظيم دور البحث العلمي في تحقيق استدامة الطاقة وتوسيع بدائل تمويل مشروعات الطاقة وبالأخص مشروعات تصنيع معدات الطاقة المستدامة وإتاحة التمويل اللازم للتيسير على الأفراد الراغبين في الاعتماد عليها لتوليد الكهرباء.

من جانبه، قال الرئيس السيسي، إن الربط الكهربائي وتجارة الطاقة، يلعبان دورا مهما في تعزيز أمن الطاقة، ولذلك تشارك مصر في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وأسواق الكهرباء.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته بـ مؤتمر المناخ، أنه جاري العمل على مشروع الربط الكهربائي، بين مصر واليونان، لتصبح مصر جسرا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، متابعا: الربط الكهربائي سيعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة.

وأكمل: مصر تحرص على دعم جهود الدول الأفريقية للتحول إلى الطاقة النظيفة، خاصة في ظل ما تتمتع به الدول الافريقية من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة.

ونوه بأن مصر ستكون أحد المحاور الرئيسية لنقل الطاقة النظيفة إلى أوروبا، وهذا دليل على سعى كمصر للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ.

وأضاف أن مصر تحرص على ما تتمتع به مصادر الطاقة من المنتظر أن تكون مصر أحد المحاور الرئيسية لنقل الطاقة النظيفة إلى أوروبا، وهذا دليل على سبيل التحول إلى نموذج تنموي مستدام.

ولفت إلى أن التحول الأخضر ليس فقط من حق أبناء مصر في مستقبل افضل، بل لوعي مصر بما يمثله التحول الأخضر من فرص واعدة.