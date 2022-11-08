نضال الأحمدية: ما تفعله شيرين عبد الوهاب فى والدتها حرام I خاص

كشفت الإعلامية نضال الاحمدية عن رأيها فى الأخبار الأخيرة التى تدوالت عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى طليقها حسام حبيب، وإدلاء الأخيرة بشهادتها حول تعرض إلى العنف من قبل شقيقها ، مما يعرضه للمساءلة القانونية .

وقالت نضال الأحمدية فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : “ألم تخشي شيرين عبد الوهاب على والدتها من هذا الموقف، فما فعلته شيرين عبد الوهاب بشقيقها محمد عبد الوهاب من الممكن أن يجعل والدتهما تسقط ويحدث مكروها، بعدما تتدعي الشقيقة على شقيقها”.

وتضيف نضال الأحمدية : حرام ما تفعله شيرين عبد الوهاب بوالدتها ، فتعذيب الأم وقهرها أمر مرفوض، وماذا سوف تقول لبناتها وهي تعرض خالهن للحبس .

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب :

وعلقت نضال الأحمدية في تصريحات خاصة لـ صدي البلد قائلة: ما فعلته شيرين عبد الوهاب سابقة ليس على المستوى الفني وحسب.. فمن من كل البشر إللي تعرفوهم أن شقيقة تدعي على شقيقها وتطالب بسجنه؟ شيرين لا تقوم بهذا الإجراء.

وتابعت نضال الأحمدية: إن حسام حبيب الذي يضع شيرين بين أسنانه ويقضم عائلتها.

واستكملت قائلة: ماذا ستخبر شيرين بنتيها لما يسألوها إنت سجنت خالو ليه يا ماما؟ وهل لو أختي مريم عملت حاجة فادعي عليها وأدخلها السجن؟.

وأضافت: أي ميراث تربوي تورثه شيرين عبد الوهاب لبنتيها؟.