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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 3 أشهر.. أكثر من 7.5 ملايين زائر أدوا الصلاة بالروضة الشريفة

صدى البلد

كشفت إحصائية صادرة عن وكالة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، اليوم الأربعاء، عن تمكن أكثر من 7.5 ملايين زائر من الصلاة بالروضة الشريفة والسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الهجري الحالي.

 

ووفقا للإحصائية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد بلغ عدد المصلين من الرجال في الروضة الشريفة ( 1.149.364 )، فيما بلغ عدد النساء اللائي تمكن من الصلاة بالروضة (2.273.033 ) خلال الفترة المشار إليها.

 

وأوضحت الإحصائية أن عدد الزوار الذين تشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيّه رضوان الله عليهما خلال الفترة ذاتها بلغ ( 4.125.257 ).

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن الصلاة في الروضة الشريفة

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