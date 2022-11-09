عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قطع المياه عن بعض مناطق مدينة قنا.. اليوم

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، إنقطاع المياه عن مناطق (الشئون - شارع ١٦ - شارع المعتقل - شارع الشيخ محسن - شارع مصنع المكرونة - الحصواية - الزبيدى - النحال - منطقة الحاكم العسكرى - شارع مصر أسوان - المعنا).

وأوضح الشركة أن انقطاع المياه سيبدأ إعتبارا من الساعة ١٠ مساء اليوم الأربعاء الموافق 9-11-2022 وحتى صباح يوم الخميس الموافق 10-11-2022 .

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد خط طرد صرف صحي محطة الحصواية الرئيسية قطر 1000 مللى.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الارضى، أو الإتصال على الرقم ٠١٢٧٥١١٨٢٢٥ و ٠١٢٧٥١١٧٩٩١

قطع المياة قنا مناطق قطع المياة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يُفاجئ أمير مرتضى منصور بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.. تفاصيل

عاجل.. ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة

كولر يرفض صفقة فيريرا في الأهلي.. تفاصيل

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

سائق المركبة خالف قواعد المرور .. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار الزقازيق

عشيقي كان بيدلعني أكتر منه|ننشر نص اعترافات «سامية» قاتلة زوجها في بولاق الدكرور

تطوّر مفاجئ.. موقف الأهلي من التعاقد مع مارسينيو

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

ترشيحاتنا

بعد فوز ديمقراطي في بنسلفانيا.. إلى أين تتأرجح الكفة بمعركة السيطرة على الكونجرس

إعلان غريب| الرئيس الصيني يدعو الجيش للاستعداد للقتال .. ما القصة؟

خالد الغندور يكشف عن قرار جديد يخص كأس السوبر المصري

بعد رفضها الزواج منه.. تعدى على حبيبته وتركها بين الحياة والموت بمطروح| تفاصيل

مش هتصدق| إطلالات أثارت الجدل حول حمل إيمي سمير غانم.. شاهد

رغم الأزمات العالمية.. كيف نجحت مصر فى تأمين احتياجاتها من اللحوم والدواجن؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تثير ضجة بوضع فسيخ في لانش بوكس طفلها | سبب تصرفها

بدون أدوية.. طرق طبيعية للتخلص من الكرش

ضربت رجل.. رضوى الشربيني تثير الجدل بحادث تعرضت له

للرجال والنساء.. فوائد رفع الدمبل للصحة العامة| تعرف عليها

فيديو

علاء مرسي يكشف تفاصيل مسرحيته كازينو بديعة

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

إصابة 3 أشخاص.. انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ