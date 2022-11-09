قطع المياه عن بعض مناطق مدينة قنا.. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، إنقطاع المياه عن مناطق (الشئون - شارع ١٦ - شارع المعتقل - شارع الشيخ محسن - شارع مصنع المكرونة - الحصواية - الزبيدى - النحال - منطقة الحاكم العسكرى - شارع مصر أسوان - المعنا).

وأوضح الشركة أن انقطاع المياه سيبدأ إعتبارا من الساعة ١٠ مساء اليوم الأربعاء الموافق 9-11-2022 وحتى صباح يوم الخميس الموافق 10-11-2022 .

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد خط طرد صرف صحي محطة الحصواية الرئيسية قطر 1000 مللى.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الارضى، أو الإتصال على الرقم ٠١٢٧٥١١٨٢٢٥ و ٠١٢٧٥١١٧٩٩١