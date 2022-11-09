حقوق حلوان تعقد دورات تدريبية لجميع المواد الدراسية

أعلن مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني القانوني بكلية الحقوق جامعة حلوان، عن عقد دورات تدريبية لجميع المواد الدراسية انتظام وانتساب، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة أمل لطفى، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أحمد عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو هشيمة، مدير مركز الاستشارات القانونية.

يأتى ذلك من أجل ربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي، وذلك من خلال القيام بورش عمل والتدريب على عرض القضايا العملية وكيفية حلها، لذا فقد تقرر البدء في عقد هذه الدورات بمقرر البحري والجوي الفرقة الرابعة.

ويحاضر في الدورات التدريبية كل من نادية محمد معوض، وأحمد ماهر، وأحمد كمال، ومحمد عبد المنعم، وأحمد سعيد، ومحمد أحمد عجمى.

ويمكن الاشتراك عن طريق التوجه إلى حمدي كمال، بالإدارة المالية بالدور الأرضى بكلية الحقوق، والحجز متاح حتى صباح يوم الدورة.

وسيتم انعقاد التدريب بقاعة 3 بالكلية، ويحصل المشترك على المادة العلمية، وشهادة لكل من اجتاز الدورة.