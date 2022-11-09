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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: روح المحبة والتماسك بين طوائف الشعب تتجلى في أبهى صورة

الغضبان يزور الأنبا
الغضبان يزور الأنبا تادرس مطران بورسعيد

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،  اليوم،  الأنبا تادرس مطران بورسعيد بحضور قيادات الكنيسة ورجال الدين المسيحي.

الغضبان يزور الأنبا تادرس مطران بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

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الغضبان يزور الأنبا تادرس مطران بورسعيد

ومن جانبه،  وجه الانبا تادرس الشكر لمحافظ بورسعيد على زيارته وتواصله المستمر مع رجال الدين المسيحي ببورسعيد وتقديم كافة الدعم لهم،  معربا عن فخره بالتنمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا.

الغضبان يزور الأنبا تادرس مطران بورسعيد
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