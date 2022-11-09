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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي على 2500 مواطن بقافلة في أبو حماد بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قامت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية الحرية التابعة لمركز ومدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومين ٠٧ _ ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢.

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أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، ونجحت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٥٠٠ مريض من أهالي القرية، بواقع ٣٢٢ مريض في تخصص الباطنة، ٦١ مريض جراحة عامة، ٣٦٢ العظام، ٥٩٢ الأطفال، ١٢٣ النساء والتوليد، ٢٤٧ الجلدية والتناسلية، ٤٧ تنظيم الأسرة، ٢٠٨ أنف وأذن، ١٩٨ الرمد، ٧٨ مسالك بولية، ١١٨ القلب والأوعية الدموية، ١٣٤ أسنان، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل ١٨ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

 

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.

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