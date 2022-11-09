خروج 21 من مصابي حادث تصادم قطار بأتوبيس في الشرقية من المستشفيات

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خروج ٢١ من مصابي حادث تصادم قطار بأتوبيس أمام مزلقان الصدر بمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق بعد تقديم أوجه الرعايه الصحية والعلاجية لهم وتحسن حالتهم متمنيا لباقي المصابين الشفاء العاجل والعوده لمنازلهم بسلام

وأكد المحافظ علي الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة باستمرار تقديم كافه أوجه الرعايه الصحيه والعلاجية للمصابين ومتابعه حالتهم اولا بأول وعدم خروجهم من المستشفي الا بعد تحسن حالتهم الصحيه وتماثلهم للشفاء.

وكانت غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت صباح اليوم بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم عربة قطار بالجزء الخلفي لأتوبيس تابع لاحدي الجامعات الخاصة أسفر عن وقوع 27 حالة إصابة بين طلبة وتم الدفع بـ 25 سيارة اسعاف لموقع الحادث ونقل 17 مصاب لمستشفى الزقازيق الجامعي و 10 مصابين لمستشفى الاحرار التعليمي لتلقي العلاج اللازم دون الإبلاغ عن أي حالات وفاه.