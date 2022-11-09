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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفير مصر باليونان: تسهيل إجراء تحليل ال DNA لأهالي ضحايا غرق مركب الهجرة لسرعة نقل الجثامين

مركب الهجرة
مركب الهجرة

صرح السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في أثينا، أن السفارة واصلت اتصالاتها مع السلطات المصرية المعنية طوال الأيام الماضية لتسهيل واستثناء أهالي ضحايا المركب الهجرة غير الشرعية الذي غرق أمام السواحل اليونانية الأسبوع الماضي، وذلك لتمكينهم من سرعة إجراء تحليل ال DNA الذي طالبت به السلطات اليونانية، حتي يتسني مطابقة الجثامين والتعرف عليها، واستصدار موافقة السلطات اليونانية على نقل الجثامين إلى ذويهم في مصر.

وقد أكدت الجهات المعنية في مصر، بأن أهالي الضحايا (الأب والأم) يمكنهم التوجه اعتباراً من صباح يوم غد الخميس الموافق ١٠ نوفمبر الجاري، لمصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب بجوار سور مجرى العيون لعمل تحليل ال DNA، وأن مصلحة الطب الشرعي سوف توافي السفارة المصرية في أثينا مباشرة بنتائج التحاليل تباعاً فور اعتمادها، حتي يتسني ابلاغها للسلطات اليونانية وبدء الافراج الفوري عن الجثامين ونقلها الي مصر.

وتود السفارة التأكيد علي مواصلة متابعتها اليومية لكافة الإجراءات اللازمة مع الجانب اليوناني الذي أكد استعداده التام للتعاون مع السفارة في هذا الشأن، وذلك لشحن الجثامين التي سيتم التأكد من هويتها، وكذلك تسهيل كافة الإجراءات اللازمة.

واذ تتقدم السفارة المصرية مجدداً بخالص التعازي والمواساة في وفاة وفقدان أبناء مصر الكرام في هذا الحادث الأليم، تود أن تعرب عن تقديرها وامتنانها لكافة الجهود المخلصة لأبناء الجالية المصرية في اليونان وخارجها طوال الفترة الماضية بما برهن بوضوح علي ما يتحلي به الشعب المصري من شهامة وإنسانية.

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