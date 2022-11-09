طارق نصير: «مصر الخضراء» مبادرة شباب حماة الوطن للحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع

شارك النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ؛ حيث عرض رؤية حزب حماة الوطن، في جلسة، بعنوان "الأحزاب والتنمية المستدامة والمناخ"

وقال اللواء طارق نصير ان الأحزاب السياسية تلعب دورا هاما في التنمية، وحزب حماة الوطن كان من أوائل الأحزاب التي أطلقت العديد من المبادرات المجتمعية التي ساهمت في توفير احتياجات المواطنين دعما للدولة المصرية بمختلف مؤسساتها موضحا أن حماة الوطن حريص على تكثيف قواعده الحزبية لحل المشاكل الجماهيرية في البيئات المحلية لتحقيق الانتشار بين جميع الفئات الشبابية للاستماع الي أفكارهم وامالهم والتفاعل معها، ومن خلال هذا التفاعل استطاع شباب حزب حماة الوطن انشاء " ابلكيشن "مصر الخضراء وهي مبادرة مجتمعية تستهدف قضية تغير المناخ للحفاظ على البيئة وتنمية وعي المواطنين وتشجيعهم نحو المسؤلية المجتمعية تجاهها وذلك عن طريق استخدام والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثه التي تعتبر جزءا من حياه المواطن اليومية كالهاتف المحمول والذي يستغل لتحفيز المواطنين للقيام بأفعال تنموية ذات مردود بيئي إيجابي.

وأشار إلى أنه في حالة قيام المواطن بأعمال بيئية تنموية سيتم مكافئته عن طريق نظام مكافئات عيني (برنامج نقاط)، وسيكون بالتعاون مع قطاعات المسئولية المجتمعية بمؤسسات القطاع الخاص والعام في العديد من الإطارات ذات النفع للمواطن مؤكدا علي ان مبادرة "مصر الخضراء" لحزب حماة الوطن تحث المواطنين على الحد من القيام بالأفعال المؤدية لزيادة مسببات تغير المناخ السعي في زيادة الرقعة الزراعية و سيتم ذلك عن طريق إنشاء منصة رقمية ملحقة بتطبيق الهاتف المحمول الذي يساهم في العديد من الخدمات الرقمية مثل تسديد الفواتير، شراء المنتجات أو الإشتراك في الخدمات و غيرها.

ووجة اللواء طارق نصير الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبذل كل ما في وسعها لتقديم مؤتمر عالمي ناجح، مؤكدا أن القيادة السياسية تسعى دائما وضع مصر في مكانتها تاريخا وحاضرا لعودتها الي صدارة المشهد العالمي في لحظة فارقة للعالم أجمع من أجل الوصول إلى توصيات ملزمة للجميع تساهم في التصدي لتأثيرات التغييرات المناخية