الأمم المتحدة تعلن وصول أكثر من 7.82 مليون لاجئ أوكراني إلى أوروبا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير وحتى 8 نوفمبر 2022، وصل 7822309 لاجئين من أوكرانيا إلى أوروبا، و2852395 إلى روسيا.

وذكرت المفوضية أن روسيا استقبلت أكبر عدد من اللاجئين 2852395 تليها بولندا 1489155 وألمانيا 1019789 وجمهورية التشيك 458679 وإيطاليا 171546 وإسبانيا 151786 وتركيا 145000 وبلغاريا 144018 والمملكة المتحدة 141500 وفرنسا 118994 وسلوفاكيا 100041.

كما وصلت أعداد اللاجئين الأوكرانيين في الدول الأخرى 100.000، وتم تضمين 4،697154 لاجئا في برامج الحماية والدعم المؤقتة الوطنية.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منذ 24 فبراير، وصل 14853082 شخصا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، وفي الوقت نفسه، عبر 7359216 شخصا الحدود بالاتجاه المعاكس.

وفي وقت سابق، طالب قادة مجلس الوزراء البريطاني بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أزمة التشرد التي تلوح في الأفق بين اللاجئين الأوكرانيين.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن هناك أكثر من 100 ألف شخص أصبحوا ضيوفا عند عائلات بريطانية بموجب استضافة اللاجئين من أوكرانيا لكن كثيرين وصلوا إلى نهاية إقامتهم التي استمرت 6 أشهر ووجدوا أنه لا يوجد مكان إقامة لهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن خطط الحكومة البريطانية كانت تتمثل في أن يقوم الأوكرانيون إما باستئجار منازل أو إعادة استضافتهم مع آخرين لكن السلطات المحلية المسئولة عن الإشراف على المخطط تقول إنها تكافح للعثور على أشخاص لاستقبال اللاجئين.