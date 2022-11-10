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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: مقابل مبلغ مالي كبير.. الأهلى يواجه الهلال السعودى | تفاصيل

صدى البلد

أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق، ان النادى الاهلي سوف يواجه نادى الهلال السعودي وديا  في المملكة العربية السعودية . 

 

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ الاهلي يخوض مباراة ودية في فترة توقف الدوري  في المملكة العربية السعودية امام الهلال السعودي مقابل مبلغ مالي كبير، الاهلي اشترط موافقة مارسيل كولر ”.

 

و وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوزه بنتيجة 2-0، في شهر أكتوبر الماضي، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقدم البرازيلي برونو سافيو أوراق اعتماده هو وكريم فؤاد، حيث سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين (40 و90+1).

وبذلك نجح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في حصد لقب السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه.

وبات الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر المصري برصيد 12 بطولة.

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