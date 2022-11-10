هانى حتحوت معلقا على فوز فيوتشر:"جنش قال مفيش var ومحدش هيراجع ورانا"

علق الإعلامى هانى حتحوت ، على فوز فيوتشر على فريق أول أغسطس بركلات الترجيح 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء باستاد السلام ضمن منافسات دور ال32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتأهل إلى دور المجموعات .

وكتب هانى حتحوت عبر تويتر “ جنش جامد قال مافيش var وماحدش هيراجع ورانا ”.

و تأهل فريق فيوتشر إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية عقب الفوز على فريق أول أغسطس بركلات الترجيح 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل باستاد السلام ضمن منافسات دور ال32

أحداث المباراة

ونجح تشييامبا في إحراز هدف التقدم في شباك فيوتشر في الدقيقة 44 عقب استلام كرة داخل منطقة الجزاء بدون رقابةمن المدافعين ليتمكن من تسديها لتمر على يمين جنش.

ونجح لاعبو فيوتشر في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 92 بعد تسديد قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق عمر كمال لتسكن الشباك.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل بعد تعادل فيوتشر في الوقت القاتل.