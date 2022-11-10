محمود علاء يهنئ أكرم توفيق بـ عيد ميلاده .. شاهد

هنأ محمود علاء ، لاعب المنتخب الوطنى زميله في الفريق أكرم توفيق ، بـ عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر محمود علاء صورة تجمعه مع أكرم توفيق، وكتب: “ عيد ميلاد سعيد ”.

و حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا و اللاعبين على الاحتفال بعيد ميلاد أكرم توفيق لاعب المنتخب .

في سياق آخر تعذر انضمام ياسر إبراهيم لاعب الأهلي إلى معسكر المنتخب الوطني صباح اليوم وذلك بسبب شعور اللاعب بحالة من الإجهاد .

وتواصل الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة مع مسئولي المنتخب عقب انتهاء مران الأهلي اليوم وتم الاتفاق على عدم الاستعانة باللاعب في المعسكر الحالي بسبب الإجهاد.