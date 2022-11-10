هيكل: الاستثمار في الطاقة البديلة مربح للغاية ولذلك يقبل عليه رجال الأعمال..فيديو

قال الدكتور أحمد هيكل الاقتصادى البارز، إن الاستثمار في الطاقة البديلة مربح للغاية ولذلك يقبل عليه رجال الأعمال، مشيرا إلى أنه يشعر بالتفائل من جهة زيادة الإستثمارات في مصر في الفترة المقبلة.

واضاف "أحمد هيكل" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن زيادة سعر الدولار جعل هناك حالة من التنافسية داخل السوق المصري للمنتجات المصرية وهذا بسبب غلاء أسعار المنتجات المستوردة.

وتابع أحمد هيكل أن أرتفاع أسعار المنتجات المستوردة جعل الكثيرون يفكرون في الإنتاج المحلي وبذلك ستكون المنتجات المحلية في حالة تنافسية كبيرة من أجل إثبات نفسها في السوق.

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