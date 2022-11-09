أشرف فتحي: الحكومة المصرية وقعت استثمارات مناخية بقيمة 15 مليار دولار.. فيديو

أكد الدكتور أشرف فتحي أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، أن هناك تجمعي لأكثر من 120 دولة في قمة المناخ، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وقعت استثمارات ضخمة ومشروعات مناخية بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار.

وقال أشرف فتحي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن الاقتصاد المصري حاليا يشهد طفرة ونمو في كافة القطاعات، خاصة في مجال البنية التحتية.

وتابع أستاذ الاقتصاد والتمويل لجامعة القاهرة، أن مصر من الدول التي تتميز بأنها ستعتمد على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن مصر ستتحول لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة.

فرص عمل واعدة

وأشار أشرف فتحي إلى أنه سيكون هناك فرص عمل واعدة، بناء على تلك الاستثمارات.

