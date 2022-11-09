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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ إعلام بيئي: على العالم التكاتف للحد من ظاهرة التغيرات المناخية.. فيديو

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور يوسف محمد، أستاذ الإعلام البيئي ، أن العالم يمر بأزمة عالمية، وهي أزمة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن هذه التغيرات من فيضانات وسيول وارتفاع درجات الحرارة كان لها مردود سلبي كبير على العالم.

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وقال يوسف محمد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “أكسترا نيوز”، أن هناك ممارسات وسلوكيات خاطئة، كان لها تأثير كبير وسببت التغيرات المناخية، مؤكدا أن مؤتمر المناخ الحالي في شرم الشيخ، سيعمل على وضع حلول جادة للحد من التغيرات المناخية.

 

وتابع  أستاذ الإعلام البيئي ، أنه لابد من أن يتكاتف العالم، للحد من  الظاهرة، التي تهدد البشرية. 

 

الإعلام عليه دور توعوي

وأشار يوسف محمد إلى أن الإعلام عليه دور توعوي للمواطنين، لتعريفهم بمخاطر التغيرات المناخية، والسلوك الذي يجب أن يسلكه كل مواطن.

 

 

درجات الحرارة التغيرات المناخية الانسان حقوق الإنسان شرم الشيخ

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