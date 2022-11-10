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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرسام الذي أبهر رئيس فنزويلا بشرم الشيخ: رفضت تقاضى أجر على اللوحة

رئيس فنزويلا مع الشاب
رئيس فنزويلا مع الشاب المصري

قال خالد أحمد الرسام الشاب بشرم الشيخ الذي ابهر الرئيس نيكو لاس مادورو  : أنه رفض أن يتقاضى أجرا علي رسم لوحة الرئيس الفنزويلي مشيرا إلي أنه أهداه اللوحة الذي رسمها وقال له أنه يشبه الرئيس صدام حسين رئيس العراق الاسبق واضاف الرسام خالد احمد الموجود بالسوق القديم بشرم الشيخ أن ما جذب الرئيس الفنزويلي في معرضه الفن وقرر أن ارسم له لوحة اللاعب العالمي محمد صلاح مشيرا إلي أنه رسم اللوحة لم يستغرق ساعتين وكانت برفقته زوجته حيث نالت اللوحة إعجابهما .


الشاب خالد احمد يجذب سياح شرم الشيخ برسم البورتريه بالفحم

الشاب خالد احمد ٢٥ خريج كلية تجارة جامعة المنيا يعمل بالهواية وليس بالمؤهل عشق رسم البورتريه بالفحم وجذب السياح إليه .


وكان التقي موقع " صدي البلد " الاخباري بالشاب خالد في السوق التجاري القديم بشرم الشيخ حيث يقيم المرسم الخاص به يقول الرسام خالد أن في أحدي زياراته لمدينة شرم الشيخ جذبه هدوء وجمال المدينة وقرر أن يعمل بها فيما يحب فقرر أن يعمل برسم البورتريه وتعبيرات الوجوه مشيرا إلي أنه بدأ بالشخصيات المعروفه امثال الرئيس السيسي والملك سلمان واللاعب المصري والعالمي محمد صلاح .


وأضاف الشاب خالد احمد فنان البورتريه أن السياح يجذبهم رسم البورتريه بالفحم وان يكون أمام أعينهم وكذلك رسم بورتريه المشاهير من العالم مشيرا أن كثيرا من السياح ينال إعجابهم اللاعب محمد صلاح .


وأكد أن فنان البورتريه يرسم الصورة وكأنه يراها بقلبه معبره عن الإنسان الذي يرسمه .


وأوضح فنان البورتريه أن زمن رسم البورتريه يستغرق من نصف ساعة إلي ساعة طبقا لملامح الشخص المرسوم .


مشيرا إلي أن البورتريه يبدأ من ١٠ دولار السياح و حتي ١٠٠ دولار وبأسعار مناسبة للسياح المصريين والعرب .


واضاف الفنان الرسام خالد احمد أنه سوف يتجه ايضا لرسم المناظر الطبيعية المعبرة عن طبيعية شرم الشيخ والمدن السياحية بجنوب سيناء .

 

وكانت استضافت مدينة السلام شرم الشيخ قمة المناخ cop27 بحضور العشرات من رؤساء وزعماء وملوك العالم لمناقشة قضايا المناخ  وايجاد حلول لها  وذلك خلال الفترة من 7نوفمبر وحتي 18نوفمبر 

 

رئيس فنزويلا

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شرم الشيخ اخبار شرم الشيخ الرسام خالد فنزويلا

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