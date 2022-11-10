صحف الإمارات اليوم.. بايدن يؤكد: الديمقراطيون خاضوا انتخابات قوية.. أمريكا لن تمنح كييف مسيرات متطورة.. وزيلينسكي يتعهد بعدم التخلي عن شبر واحد من أوكرانيا لروسيا

بايدن: الديمقراطيون خاضوا انتخابات "قوية"

سوناك: بريطانيا ستبقى «حجر الأساس» لحلف الناتو لأجيال

أمريكا لن تمنح كييف مُسيّرات متطورة منعا لتصعيد الحرب

قائد الجيش الأمريكي: 100 ألف جندي روسي بين قتيل وجريح في أوكرانيا

رئيس الإمارات يصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم وتنمية الصناعة

سرب طيور يعطل رحلة للخطوط اليمنية لـ 5 ساعات



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد من القضايا والأحداث على الساحة الدولية.

ففي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الاتحاد"، أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، والذي يدعم تنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة، ويوفر المرونة اللازمة لتبني المزيد من السياسات الداعمة وتقديم الحوافز لتمكين القطاع الصناعي، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية على مستوى الدولة، بالتنسيق والتكامل مع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية المعنية.

أما "الإمارات اليوم"، فسلطت الضوء على ما أعلنته لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 عن إقامة العروض العامة لاحتفال عيد الاتحاد بدءًا من تاريخ 3 وحتى 11 ديسمبر 2022 وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن شركة الخطوط الجوية اليمنية قالت إن رحلة تابعة لها إلى العاصمة الأردنية، عمّان، تأخرت في الإقلاع لساعات، أمس، بسبب دخول سرب من الطيور في أحد محركات الطائرة أثناء استعداداها للإقلاع من مطار عدن.

عالميًا، نقلت صحيفة "البيان" عن "وول ستريت جورنال" الأمريكية قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تمنح أوكرانيا طائرات مسيرة متطورة على الرغم من مناشدات كييف ومجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، مما يعكس حدود أنواع الأسلحة التي ترغب واشنطن في توفيرها للدفاع عن أوكرانيا.

ومن الصحيفة ذاتها، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن الجيش الروسي تكبد خسائر بشرية تقدر بأكثر من 100 ألف جندي سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت "على الأرجح" من مستوى مماثل من الخسائر في الحرب.

أما صحيفة "الاتحاد" فنقلت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن حزبه الديمقراطي خاض انتخابات "قوية" تحدت توقعات فوز جمهوري ساحق في سباق السيطرة على الكونجرس.

وأضاف بايدن للصحفيين في البيت الأبيض الأربعاء: "كان يوما جيدا للديمقراطية وكان يوما جيدا لأمريكا، على ما أعتقد"، وذلك مع استمرار فرز الأصوات في عدد من السباقات التي تشهد منافسة محتدمة في جميع أنحاء البلاد التي ستحدد السيطرة على الكونجرس الأمريكي.

ومن "الإمارات اليوم"، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بألّا تتخلى قواته ولو عن «شبر واحد» في المعارك الدائرة للسيطرة على منطقة دونيتسك الشرقية، بينما تحدث مسؤولون عينتهم روسيا عن اقتحام قوات أوكرانية بلدة جنوبية بالدبابات.

أما صحيفة "الخليج"، فنقلت أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أكد أن المملكة المتحدة ستواصل تأدية دور حيوي في حلف شمال الأطلسي لأجيال قادمة، وذلك قبيل زيارة لأمينه العام ينس ستولتنبرغ، أول مسؤول دولي يلتقي سوناك في دوانينج ستريت منذ أن تولى رئاسة الحكومة البريطانية الشهر الماضي.