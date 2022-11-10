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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انكماش أسعار المنتجين في الصين لأول مرة منذ عامين

صدى البلد

سجل مؤشر أسعار المنتجين الصينيين انكماشاً للمرة الأولى منذ عام 2020، متأثراً بانخفاض أسعار الحديد والصلب، وفقاً لبيانات رسمية.

هذا وانكمش مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار المواد الخام وتكاليف المدخلات الأخرى، بنسبة 1.3% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن ذلك جاء في خيبة الأمل قليلاً عن التوقعات بانخفاض 1.5%.

في أكتوبر ، شهدت المعادن الحديدية، والتي تشمل الحديد والصلب، وصناعة الفحم، أكبر انخفاضات ضمن مؤشر أسعار المنتجين.

هذا وفي حين ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا، ظل مؤشر أسعار المستهلكين في الصين متدنياً بسبب ضعف الطلب المحلي، وأدت ضوابط كوفيد الصارمة إلى تراجع النمو في الصين إلى 3% خلال الربع الثالث من العام.

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