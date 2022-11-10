رحمة خالد أول مذيعة من ذوي الهمم: والدتي كانت بتقولي عيشي حلمك

روت رحمة خالد، أول مذيعة من ذوي الهمم، قصة تحقيق حلمها، قائلة "قررت أن أكون مذيعة فى سن الـ14، وكان حلمي منذ الصغر، وكنت أحاول أن أعمل عليه، ووجدت الموضوع سهل وليس صعب قولت لماما عليه وكانت بتقولي عيشي على حلمك".

وأضافت "خالد"، خلال برنامج "حكاية مصرية" والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم الفنانة هالة فاخر، "ابتديت اشتغل وأخذ كورسات، وأخذت دورة إذاعية وبعدها بدأت تثقيف نفسي وقرأت كتب كثير"، لافتة إلى أنها تحب القراءة.

وتابعت أول مذيعة من ذوي الهمم، "كنت فى حفلة وكنت بتكلم عن نفسي، وقلت أني أريد أن أصبح مذيعة".

ومن جانبها، أفادت والدة رحمة خالد "لما رحمة قالتلي أنها هتكون مذيعة، لم أكن مصدقة ولا فى خيالي أنه ممكن يحصل وعلشان كدا كنت بقولها خدي دورات وبراحتك، وبالفعل تدربت سنة فى قناة ومحدش كان يعرف".