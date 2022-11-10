زراعة الوادي الجديد: بدء حصاد محصول الذرة الشامية بمركز الداخلة

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بـالوادي الجديد، عن البدء في حصاد محصول الذرة الشامية بمركز الداخلة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالحفيظ، رئيس الفريق العلمي للنهوض بمحصول الذرة الشامية بمحافظة الوادي الجديد، وعدد من المهندسين والمشرفين الزراعيين وذلك في إطار الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه من ضمن أنشطتها متابعة وتنفيذ يوم لبدء حصاد المحصول .

وقال المرسي، إنه تم تنفيذ يوم الحصاد بأحد الحقول المميزة بزمام مدينة موط في مركز الداخلة، والمنزرع بالذرة الشامية هجين فردي أصفر 168 ببئر 4 موط، والذي حقق إنتاجية مرتفعة.

وأشار إلى انه تتم متابعة أعمال الحصاد من جانب الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، حيث تضم المحافظة مساحة 49015 فدانا منزرعة بالذرة الشامية، ومساحة 2510 أفدنة منزرعة ذرة رفيعة.