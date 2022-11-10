العرابي: مصر مثال لنموذج الدولة الراسخة في المنطقة

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق والرئيس الفخري لحزب المؤتمر خلال ندوته في حزب المؤتمر اليوم ، "مصر والعالم الان وغدا" أن المتغيرات الدولية في علوم السياسة يتم تقسيم الدول الى دول فاشلة ودول هشة ودول راسخة ومصر مثال واضح للنموذج الثالث.



وأضاف العرابي في ندوته بحزب المؤتمر، ان الوطن يحتاج لقبطان يسير به في بحر متلاطم الامواج واداء السياسة المصرية قوية، مستشهدا بكلمة سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ان العالم العربي بدون مصر كالسفينة بدون قبطان..



كما نفي السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق في ندوته عن المتغيرات الدولية في حزب المؤتمر وجود تغير جذري في عالم القطبية الواحدة التي يعيشها العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ومازلنا نعيش في ظل قوة وعصر امريكي مهما قيل عن صعود قوى اخرى مثل الصين وروسيا