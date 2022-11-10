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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العرابي: مصر مثال لنموذج الدولة الراسخة في المنطقة

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق والرئيس الفخري لحزب المؤتمر خلال ندوته في حزب المؤتمر اليوم ، "مصر والعالم الان وغدا" أن المتغيرات الدولية  في علوم السياسة يتم تقسيم الدول الى دول فاشلة ودول هشة ودول راسخة ومصر مثال واضح للنموذج الثالث.


وأضاف العرابي في ندوته بحزب المؤتمر،  ان الوطن يحتاج لقبطان يسير به  في بحر متلاطم الامواج واداء السياسة المصرية قوية،  مستشهدا بكلمة سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ان العالم العربي بدون مصر كالسفينة بدون قبطان..


كما نفي السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق في ندوته عن المتغيرات الدولية في حزب المؤتمر وجود تغير جذري في عالم القطبية الواحدة التي يعيشها العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي،  ومازلنا نعيش في ظل قوة وعصر امريكي مهما قيل عن صعود قوى اخرى مثل الصين وروسيا

وزير الخارجية الخارجية السفير محمد العرابي الصين وروسيا حزب المؤتمر وزير الخارجية السعودي

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