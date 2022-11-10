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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد طرحها .. لطيفة تحصد نصف مليون مشاهدة بأغنية "مربوحة"

صدى البلد

طرحت النجمة العربية لطيفة أغنيتها الجديدة "مربوحة"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتعد أغنية "مربوحة" إهداء من لطيفة للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم الذي ينطلق ٢٠ نوفمبر الجاري بدولة قطر، وقد اختارت لطيفة أن تغني لمنتخبات قطر والسعودية وتونس والمغرب.

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ولاقت الأغنية رواج كبير واشادات واسعة فور طرحها، إذ حققت في الساعة الأولى فقط ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، وتواصل أغنية "مربوحة" حصد المشاهدات قبل بدء عرضها على عدد من القنوات والإذاعات العربية خلال الساعات القليلة القادمة.

أغنية "مربوحة" كلمات وألحان حمدي المهيري، وإخراج شريف ترحيمي، الذي قام بتصويرها في دبي خلال الأيام الماضية.

اغنيتها الجديدة من بلدي السعودية وتونس

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