عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب زواج الأقارب .. أكثر سمكة معزولة في العالم مهددة بالانقراض .. القصة الكاملة

اكثر الاسماك عزلة
اكثر الاسماك عزلة في العالم

اكتشف العلماء أكثر الأسماك عزلة في العالم، ويقولون إن هذا النوع قد تزاوج بأعداد قليلة جدا لدرجة أنه قد لا يعيش لفترة أطول.

txt

الكربون الأزرق.. سمكة قرش تكشف أكبر نظام بيئي سينقذ مناخ العالم

txt

وسط البحر .. ناهد السباعي بجانب سمكة كبيرة في رحلة صيد

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، عاشت مجموعة صغيرة من الأسماك الصغيرة في Devils Hole في Death Valley ، نيفادا - كهف بعمق 152 مترًا - لأكثر من 10000 عام.

وهذا المكان هو أصغر موطن معروف لأي حيوان له عمود فقري ، وبسبب بُعد الكهف ، لا يوجد شركاء من حيوانات او فقاريات أخرى.

زواج الأقارب مرتبط بزيادة مخاطر الانقراض

 

ودرس علماء الأحياء في جامعة كاليفورنيا ، بيركلي ، جينات الأسماك لمعرفة المزيد عن مدى تزاوج الأنواع واكتشفوا أن كل سمكة في المتوسط ​​تشارك حوالي 58٪ من جينومها مع أفراد عائلتها ، وهو ما وصفه موقع Science Alert بأنه ' مستوى مرتفع بشكل صادم من التقاطع.

وقال الباحث الرئيسي كريستوفر مارتن إن زواج الأقارب مرتبط بزيادة مخاطر الانقراض.

وأضاف أن 'المستويات المرتفعة من زواج الأقارب ترتبط بزيادة مخاطر الانقراض ، كما أن زواج الأقارب في أسماك جرو ديفلز هول يساوي أو أكثر حدة من المستويات التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن في مجموعات طبيعية منعزلة أخرى'.

أحد أسباب ذلك هو أن عزل هذه المجموعة المعينة من الأسماك الصغيرة يعني أنها يمكن أن تطور طفرات جينية غير عادية لم تظهر في بقية السكان.

تفتقر Devils Hole أيضًا إلى الأكسجين والغذاء ، ولكن بدلاً من التكيف مع الظروف ، تم استنفاد قدرة أسماك الجرس على تحمل الظروف الصعبة ، ربما نتيجة لمحدودية تجمع الجينات لديها.

تعتبر هذه المجموعة من الأسماك الصغيرة مهددة بالانقراض - ومع ذلك ، لا يزال العلماء غير متأكدين مما إذا كانت جينومات الأسماك المتشابهة بشكل غريب مسؤولة عن أعدادها المتناقصة بسرعة.

وأضاف مارتن: 'جزء من السؤال حول هذه الانخفاضات هو ما إذا كانت ناجمة عن الصحة الوراثية للسكان.

'ربما يكون الانخفاض بسبب وجود طفرات ضارة تم إصلاحها لأن عدد السكان صغير جدًا.'

ليست السمكة الصغيرة فقط هي التي قد تعاني من هذا المصير.
تعاني مجموعات أخرى معزولة ، بما في ذلك الفهود في فلوريدا ، وذئاب جزيرة رويال ، والغوريلا الجبلية ، من انخفاض هائل في عدد السكان مرتبط ، على الأقل جزئيًا ، بمستويات عالية من زواج الأقارب.

ومع ذلك ، يمكن أن يلعب التفاعل البشري أيضًا دورًا في معدل بقاء هذه الأنواع ، وقد تؤدي الأنشطة مثل ضخ المياه الجوفية إلى مزيد من الإضرار بمعدل بقاء سمكة الجرس.

قد يكون للكوارث الطبيعية مثل الزلازل دور تلعبه أيضًا في انخفاض أعداد السكان حيث يمكنها سحق بيض الجراء.

الاسماك العالم الأسماك الصغيرة حيوان الكهف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

قرار عاجل في الأهلي بسبب أليو ديانج

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

والد حسام حبيب ينشر فيديو مفاجئا لابنه مع غادة عادل في برنامج

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

محافظة القاهرة تنفي ما يتردد عن تعطل خطوط النقل الجماعي للصيانة غدا

موضوعات متعلقة

منهم ستيرلينج وراشفورد .. نجوم إنجلترا يستعينوا بكلاب لحراسة منازلهم قبل كأس العالم .. صور

طفرة طبية.. تقنية جديدة تعالج سرطان العظام

ضغط الدم يزيد من خطورة الإصابة بفيروس كورونا المزمن

اكتشاف نادر..كتابة كنعانية على مشط عاجي يثير الجدل

كشف سر تأثير التنفس العميق على الدماغ

وصف بأسرع حذاء في العالم..مواصفات خارقة وسعر خاص

وفاة 90 ألف شخص سنوياً في أوروبا بسبب تغير المناخ

رسالة وداع مؤثرة لطفل قتل أبيه في حرب أوكرانيا وروسيا

ترشيحاتنا

إدارة بايدن: سنحارب أي محاولة من إسرائيل لضم أراض في الضفة

فولكس اماروك .. وحش المهام الصعبة .. صور

آبل تفجر مفاجأة لعشاق هواتف iPhone

عاشور يصحح خطأ شائعا حول إدراك ثواب صلاة الجمعة مع الإمام في التشهد الأخير

بسبب زواج الأقارب .. أكثر سمكة معزولة في العالم مهددة بالانقراض .. القصة الكاملة

فيتوريا: المنتخب لم يتلق أي تقرير من الأهلي حول الحالة البدنية لـ محمود متولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند .. حركة بالصور تفعلها ميان السيد تثير الجدل بالفيسبوك

منهم ستيرلينج وراشفورد .. نجوم إنجلترا يستعينوا بكلاب لحراسة منازلهم قبل كأس العالم .. صور

أخرهم السلطان والكينج.. لماذا تواجه حفلات الفنانين في الإسكندرية شبح التأجيل والإلغاء؟

أجملهن هبة مجدي| بيجامات الفنانات الشتوي تشعل السوشيال ميديا.. ومتابعون: إيه الشياكة دي؟

فيديو

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ