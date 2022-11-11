بسبب زواج الأقارب .. أكثر سمكة معزولة في العالم مهددة بالانقراض .. القصة الكاملة

اكتشف العلماء أكثر الأسماك عزلة في العالم، ويقولون إن هذا النوع قد تزاوج بأعداد قليلة جدا لدرجة أنه قد لا يعيش لفترة أطول.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، عاشت مجموعة صغيرة من الأسماك الصغيرة في Devils Hole في Death Valley ، نيفادا - كهف بعمق 152 مترًا - لأكثر من 10000 عام.

وهذا المكان هو أصغر موطن معروف لأي حيوان له عمود فقري ، وبسبب بُعد الكهف ، لا يوجد شركاء من حيوانات او فقاريات أخرى.

زواج الأقارب مرتبط بزيادة مخاطر الانقراض

ودرس علماء الأحياء في جامعة كاليفورنيا ، بيركلي ، جينات الأسماك لمعرفة المزيد عن مدى تزاوج الأنواع واكتشفوا أن كل سمكة في المتوسط ​​تشارك حوالي 58٪ من جينومها مع أفراد عائلتها ، وهو ما وصفه موقع Science Alert بأنه ' مستوى مرتفع بشكل صادم من التقاطع.

وقال الباحث الرئيسي كريستوفر مارتن إن زواج الأقارب مرتبط بزيادة مخاطر الانقراض.

وأضاف أن 'المستويات المرتفعة من زواج الأقارب ترتبط بزيادة مخاطر الانقراض ، كما أن زواج الأقارب في أسماك جرو ديفلز هول يساوي أو أكثر حدة من المستويات التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن في مجموعات طبيعية منعزلة أخرى'.

أحد أسباب ذلك هو أن عزل هذه المجموعة المعينة من الأسماك الصغيرة يعني أنها يمكن أن تطور طفرات جينية غير عادية لم تظهر في بقية السكان.

تفتقر Devils Hole أيضًا إلى الأكسجين والغذاء ، ولكن بدلاً من التكيف مع الظروف ، تم استنفاد قدرة أسماك الجرس على تحمل الظروف الصعبة ، ربما نتيجة لمحدودية تجمع الجينات لديها.

تعتبر هذه المجموعة من الأسماك الصغيرة مهددة بالانقراض - ومع ذلك ، لا يزال العلماء غير متأكدين مما إذا كانت جينومات الأسماك المتشابهة بشكل غريب مسؤولة عن أعدادها المتناقصة بسرعة.

وأضاف مارتن: 'جزء من السؤال حول هذه الانخفاضات هو ما إذا كانت ناجمة عن الصحة الوراثية للسكان.

'ربما يكون الانخفاض بسبب وجود طفرات ضارة تم إصلاحها لأن عدد السكان صغير جدًا.'

ليست السمكة الصغيرة فقط هي التي قد تعاني من هذا المصير.

تعاني مجموعات أخرى معزولة ، بما في ذلك الفهود في فلوريدا ، وذئاب جزيرة رويال ، والغوريلا الجبلية ، من انخفاض هائل في عدد السكان مرتبط ، على الأقل جزئيًا ، بمستويات عالية من زواج الأقارب.

ومع ذلك ، يمكن أن يلعب التفاعل البشري أيضًا دورًا في معدل بقاء هذه الأنواع ، وقد تؤدي الأنشطة مثل ضخ المياه الجوفية إلى مزيد من الإضرار بمعدل بقاء سمكة الجرس.

قد يكون للكوارث الطبيعية مثل الزلازل دور تلعبه أيضًا في انخفاض أعداد السكان حيث يمكنها سحق بيض الجراء.