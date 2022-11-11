الفارق ٢٦ عاما.. أميرة فتحي بين الماضي والحاضر

نشرت الفنانة أميرة فتحي، صورة لها من كليب “افرض” للفنان حكيم عام ١٩٩٦ ونشرت صورة لها في الوقت الحالي بنفس الملابس.

كتبت أميرة فتحي، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “اللهم لك الحمد، العمر مجرد رقم”.

يذكر أن طرحت الفنانة أميرة فتحي عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة ، والتى تعود من خلالها الى مجال الغناء بعد غياب سنوات طويلة.

الأغنية التى طرحتها أميرة فتحي تحمل أسم “انا مبتعوضش” وهى من كلمات محمود كامل ، الحان : حسن سراج ، توزيع : محمود شابوري.

وكانت قد كشفت الفنانة أميرة فتحي عن أسباب تحمسها للعودة إلى السينما بعد غياب من خلال فيلم أولها حلو وذلك خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد.

وقالت "فتحي" أنا تحمست لفيلم أولها حلو، لأنه مميز وجاء لي في فترة لا أجد فيها سيناريوهات جيدة، وأحببت السيناريو كثيرا لدرجة أنني لم أستطع أن أتوقف عن قراءته حتى انتهيت منه، وأنا أحب الفن ولن أتركه أبدا، ولكن لا أريد التواجد إلا بأعمال جيدة.