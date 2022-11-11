أنا موجوع عليها.. رسالة مؤثرة من المغربي فؤاد زبادي لـ شيرين عبدالوهاب

حرص المطرب المغربي فؤاد زبادي على أن يوجه رسالة مؤثرة إلى المطربة شيرين عبد الوهاب لدعمها في أزمتها.

وقال "زبادي" في تصريحات ل"صدى البلد": أنا موجوع عليها وأحبها، وأتمنى ان تعود إلى الساحة قريبا وتملؤها بابتسامتها الرائعة، فهى مطربة رائعة وسميعة.

وقال الموسيقار فؤاد زبادي، إن المطرب سعد لمجرد صاحب حنجرة ذهبية، لافتًا إلى أنه إذا غنى سيصفق له الحضور لأنه صاحب صوت رائع.

وأضاف فؤاد زبادي خلال حواره عبر برنامج "حديث المساء" المُذاع عبر قناة "MBC مصر" أن هناك أصوات شابة رائعة على المستوى الفني، معقبًا " كلهم مثل أولادنا وعندما تكون الأغنية ذات إيجابية وترن من الحنجرة فلا نملك إلا أن نصفق".

وأشار فؤاد زبادي، إلى أن معظم أغاني الشباب بها أخطاء ولكننا نعثر على أغاني ذات مستوى راق ومطلوب، قائلا: الفنانة حياة الإدريسي كانت سببًا في وجودي في دار الأوبرا المصرية.