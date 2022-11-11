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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة لـ صدى البلد: خطة للاستفادة من أبحاث المصريين بالخارج للوصول إلى صفر انبعاثات

صدى البلد

قالت السفيرة سهى الجندي، وزيرة الهجرة، إن وزارة الهجرة تشارك بشكل مكثف في قمة المناخ من خلال الفعاليات التي تنظمها على هامش فعاليات القمة.

وتابعت  في تصريحات خاصة لـ صدى البلد :"نشارك في كافة الجلسات الأخرى المعنية بالهجرة المرتبطة ارتباطا موضوعيا بتغير المناخ ؛ وكيفية تأثير تغير المناخ على الهجرة والعالم".

وأضافت وزيرة الهجرة :"في تقديري أن من اهم الجلسات التي نظمتها الوزارة على هامش القمة أمس كانت جلسة لمجموعة متميزة من الشباب الباحثين والعلماء الصغار  وهم ٦ من أميز الشباب المصري في الخارج ؛ وهم دارسون لموضوعات خاصة بالمناخ".

وتابعت :" كل واحد في الباحثين الستة حصل على ماجستير ودكتوراه وهذه الدراسات متخصصة في موضوعات مهمة مثل التي تتعلق بالإنسان الآلي والاليات الخاصة بالتصنيع ومختصين أيضا في موضوعات اخرى مثل الهندسة الكيميائية وتكنولوجيا الاتصالات والطاقة الخضراء والأمونيا الخضراء وكيفية استقطاب الكربون من الهواء والسوائل".

وأضافت ان هؤلاء الباحثين يعملون في كبرى الشركات والجامعات في الخارج؛ وكل واحد منهم عرض مشروعاته في الجلسة وشرح كيفية الوصول الى صفر انبعاثات كربونية وكيفية استفادة مصر من ذلك".

واستكملت :" طلبت من كل باحث منهم ان يقدم رسالة للاستفادة منها ووضع توصية للحكومة المصرية بحيث تستفيد منها بمقترح شامل ويصلح للتطبيق".

وتابعت :" كل واحد من الباحثين قدم مقترحين ستوضع بين يدي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لنحصل على مستقبل أفضل لمصر ولو تم الموافقة على هذه التوصيات والمقترحات سيتم تنفيذها على الفور".

وأضافت :"سيتم تشكيل مجلس الباحثين من كافة الشباب الباحثين والعلماء المصريين في الخارج اللي عندنا بهم قاعدة بيانات ووسيلة تواصل معلوماتية".

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