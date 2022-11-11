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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبيل انطلاق الانتخابات.. اختراق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب البحريني

اختراق الموقع الإلكتروني
اختراق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب البحريني

قالت الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني، اليوم الجمعة، إن الموقع الالكتروني للمجلس تعرض لعملية اختراق إلكتروني.

وأفادت بأنها تعمل في الوقت الحالي على إعادة تشغيل الموقع، بالتنسيق مع الجهات المختصة والأمنية، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية.

يأتي ذلك تزامنا مع استعداد البحرين لانطلاق الانتخابات البرلمانية والبلدية غدا السبت.

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ويتوجه الناخبون البحرينيون، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 40 عضوا لمجلس النواب، و30 عضوا للمجالس البلدية، وذلك بعدما أدلى البحرينيون المتواجدون خارج البلاد بأصواتهم يوم الثلاثاء الماضي وسط إقبال كبير.

ويتنافس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية البحرينية 334‭ ‬ مرشحا‭. 

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